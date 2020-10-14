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Путин похвалился регистрацией уже второй вакцины от коронавируса

14 октября 2020, 15:54

Глава РФ заявил, что третья вакцина против Covid-19 – на подходе.

Российская вакцина от коронавируса - Путин похвалился вторым прорывом
Российская вакцина от коронавируса - Путин похвалился вторым прорывом / Reuters

Президент РФ Владимир Путин радостно сообщил, что 14 октября в России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса Covid-19. Препарат разработал центр вирусологии и биотехнологии Вектор.

При этом третья вакцина от Covid-19 – уже на подходе, добавил Путин в ходе совещания с членами правительства, которое транслирует Россия 24.

"Начать я бы хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр Вектор зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса", – похвастался президент РФ.

Российская вакцина от коронавируса

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