Путин похвалился регистрацией уже второй вакцины от коронавируса

Глава РФ заявил, что третья вакцина против Covid-19 – на подходе.
Президент РФ Владимир Путин радостно сообщил, что 14 октября в России зарегистрировали уже вторую вакцину от коронавируса Covid-19. Препарат разработал центр вирусологии и биотехнологии Вектор.
При этом третья вакцина от Covid-19 – уже на подходе, добавил Путин в ходе совещания с членами правительства, которое транслирует Россия 24.
"Начать я бы хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр Вектор зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса", – похвастался президент РФ.
Российская вакцина от коронавируса
- В августе россияне заявили, что они первыми в мире зарегистрировали вакцину против коронавирусной инфекции, которую разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
- Российский президент Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Народный депутат от Слуги народа Александр Качура заявил, что если эффективность российской вакцины будет доказана, то Украина должна закупить препарат у РФ.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вакцина из РФ вызывает сомнение – Украина будет ждать, пока появится европейский препарат, действенность которого будет подтверждена учеными.
- При этом в Минздраве Украины допустили закупку из России вакцины от коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов назвал условие закупки российской вакцины.
Автор: Диана Беловодская