Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь

Путин похвастался, что за вакциной выстроилась очередь / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 53 миллионов человек, в то же время жертвами COVID-19 стали более 1,3 миллиона человек. Человечество с нетерпением ждет вакцину. Более того, десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

"Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - особо отметил Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите, его цитирует РИА Новости.

При этом глава Кремля напомнил о уже двух зарегистрированных вакцинах в РФ, отметив, что ожидается и регистрация третьей.

"Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе на безвозмездной основе", - добавил он.

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