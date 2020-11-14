Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь

Десятки стран хотят наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российской вакцины от коронавируса.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 53 миллионов человек, в то же время жертвами COVID-19 стали более 1,3 миллиона человек. Человечество с нетерпением ждет вакцину. Более того, десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
"Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - особо отметил Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите, его цитирует РИА Новости.
При этом глава Кремля напомнил о уже двух зарегистрированных вакцинах в РФ, отметив, что ожидается и регистрация третьей.
"Мы готовы и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе на безвозмездной основе", - добавил он.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Препарат Спутник V - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.