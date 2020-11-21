Путин пообещал предоставить вакцину от Covid-19 всем нуждающимся

Глава Кремля намерен помочь всем странам без исключения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить отечественную вакцину от коронавируса всем странам, которые в ней нуждаются.
"Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанную нашими учёными вакцину. Это первая зарегистрированная в мире вакцина "Спутник-V" на платформе аденовирусных векторов человека", — сказал Путин во время выступления на саммите G20.
Российский лидер добавил, что уже готова вторая российская вакцина — ЭпиВакКорона, разработанная в Новосибирском научном центре. А также скоро будет готова к применению третья вакцина.
"Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель — обеспечить все население планеты надёжной защитой. Конкуренция на рынке вакцин неизбежна, но формировать их портфель нужно исходя из гуманитарных целей. Работы в этой сфере хватит на всех", — подчеркнул Путин.
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Вакцина от коронавируса
Глава Минздрава Максим Степанов 15 ноября заявил, что Украина в шаге от подписания документов с фармацевтической компанией Pfizer и ведет переговоры с другими компаниями, которые проводят клинические испытания препарата от коронавируса в третьей стадии.
Как рассказали в Pfizer, испытания вакцины от COVID-19 показали, что препарат предотвращает заражение вирусной инфекцией в 90% случаев.
По словам главного санврача Виктора Ляшко, стоимость одной дозы вакцины от коронавируса составит 7 долларов. За полноценную прививку, которая включает две дозы, нужно будет заплатить 14 долларов.