Путин пообещал предоставить вакцину от Covid-19 всем нуждающимся / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить отечественную вакцину от коронавируса всем странам, которые в ней нуждаются.

"Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанную нашими учёными вакцину. Это первая зарегистрированная в мире вакцина "Спутник-V" на платформе аденовирусных векторов человека", — сказал Путин во время выступления на саммите G20.

Российский лидер добавил, что уже готова вторая российская вакцина — ЭпиВакКорона, разработанная в Новосибирском научном центре. А также скоро будет готова к применению третья вакцина.

"Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель — обеспечить все население планеты надёжной защитой. Конкуренция на рынке вакцин неизбежна, но формировать их портфель нужно исходя из гуманитарных целей. Работы в этой сфере хватит на всех", — подчеркнул Путин.

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Вакцина от коронавируса