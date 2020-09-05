"Путин приносит в жертву своих граждан": врач рассказал, что не так с российской вакциной от СOVID-19

В РФ скоро планируют начать вак​​​цинацию от коронавируса/ Фото pixabay.com

С одной стороны, вакцина от коронавируса - это своеобразное оружие, с помощью которого нации пытаются защитить себя, чтобы не оказаться под угрозой новых локдаунов, жестких карантинов и проигрышей в конкурентной борьбе. С другой стороны – это эксперимент над собственной нацией.

Такое мнение изданию Главред высказал инфекционист, консультант по управлению изменениями, основатель Revival Institute Вадим Аристов, комментируя заявление российских властей о создании вакцины от COVID-19.

"Очень вероятно, что в данном случае Путин приносит в жертву отдельных своих граждан, которые могут иметь осложнения от вакцины, ради того, чтобы остальное население было вакцинировано, а государство снова не сталкивалось с критической необходимостью вводить новые карантины", - сказал эксперт.

По его словам, и российская, и китайская вакцины – "недоношенные", так как еще недостаточно проверены и испытаны. Впрочем, существует определенная вероятность, что российская вакцина будет работать так же, как и "доношенная": технология одинакова, отработана на различных инфекциях.

Инфекционист добавил, что вакцины могут и навредить здоровью человека.

"Например, известно, что люди, которые уже имели иммунитет к лихорадке денге и повторно встречались с этой лихорадкой, имели худшие последствия для здоровья, чем те, кто сталкивался с ней впервые. То же касается и вируса кошачьего инфекционного перитонита (FIP)", - отметил Аристов.

"То есть наличие иммунитета не всегда гарантирует защиту - иногда это может быть причиной для атипичной реакции иммунной системы. А именно такая атипичная реакция является основным источником опасности", - резюмировал инфекционист.

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Как сообщал Главред, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.

Напомним, китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.