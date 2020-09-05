УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Путин приносит в жертву своих граждан": врач рассказал, что не так с российской вакциной от СOVID-19

5 сентября 2020, 04:26

Российская вакцина – "недоношенная", считает Вадим Аристов.

коронавирус, вакцина
В РФ скоро планируют начать вак​​​цинацию от коронавируса/ Фото pixabay.com

С одной стороны, вакцина от коронавируса - это своеобразное оружие, с помощью которого нации пытаются защитить себя, чтобы не оказаться под угрозой новых локдаунов, жестких карантинов и проигрышей в конкурентной борьбе. С другой стороны – это эксперимент над собственной нацией.

Такое мнение изданию Главред высказал инфекционист, консультант по управлению изменениями, основатель Revival Institute Вадим Аристов, комментируя заявление российских властей о создании вакцины от COVID-19.

"Очень вероятно, что в данном случае Путин приносит в жертву отдельных своих граждан, которые могут иметь осложнения от вакцины, ради того, чтобы остальное население было вакцинировано, а государство снова не сталкивалось с критической необходимостью вводить новые карантины", - сказал эксперт.

По его словам, и российская, и китайская вакцины – "недоношенные", так как еще недостаточно проверены и испытаны. Впрочем, существует определенная вероятность, что российская вакцина будет работать так же, как и "доношенная": технология одинакова, отработана на различных инфекциях.

Инфекционист добавил, что вакцины могут и навредить здоровью человека.

"Например, известно, что люди, которые уже имели иммунитет к лихорадке денге и повторно встречались с этой лихорадкой, имели худшие последствия для здоровья, чем те, кто сталкивался с ней впервые. То же касается и вируса кошачьего инфекционного перитонита (FIP)", - отметил Аристов.

"То есть наличие иммунитета не всегда гарантирует защиту - иногда это может быть причиной для атипичной реакции иммунной системы. А именно такая атипичная реакция является основным источником опасности", - резюмировал инфекционист.

Читайте такжеВ Минздраве РФ рассказали, когда начнут вакцинацию от коронавируса

Как сообщал Главред, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что спешка с выпуском вакцины от коронавируса COVID-19 может оказаться в результате опасной.

Напомним, китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.

коронавирус коронавирус новости Вакцина Вадим Аристов новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «"Путин приносит в жертву своих граждан": врач рассказал, что не так с российской вакциной от СOVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:26
"Путин приносит в жертву своих граждан": врач рассказал, что не так с российской вакциной от СOVID-19
03:50
В Минобразования предложили страховать учителей и школьников от коронавируса Видео
03:09
Почему не уходит вес: 7 причин Видео
02:12
Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники
01:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 сентября: "удар" по желудку и новые горизонты Видео
00:51
Расплата за разврат: в США судья брала взятки сексом и попалась
00:19
Врач назвал обязательные для госпитализации симптомы COVID-19 Видео
04 сентября, пятница
23:58
Эксперт пояснил, как "визитки Яроша" в Минске повлияют на отношения с Беларусью Видео
23:45
Стало известно, когда школы могут перевести на онлайн-обучение Видео
23:39
"Нужно вызывать врача": пранкер Вован оценил записи Лукашенко по Навальному
23:12
Россия расширила персональные санкции против украинцев
22:57
Кулеба протянул руку помощи Беларуси и указал на проблемы
22:29
Тошнота и рвота: в Ровенской области массово отравились школьники
22:22
В России ввели санкции против Порошенко
22:22
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 сентября: кому грозит "наказание" за беспечность Видео
22:12
В Беларуси обнародовали записи переговоров по Навальному
22:10
Новый антирекорд коронавируса в Украине: за сутки заразились 2723 человека Видео
21:39
Шмыгаль припугнул последствиями отказа от прививки от гриппа Видео
21:32
Коронавирус и школа: инфекционист сказал, как защитить детей Видео
21:31
Коллеги Зеленского-старшего поддержали пожизненную стипендию для отца президента
21:05
Коронавирус в Украине: Ляшко рассказал о "косяках" с тестами и манипуляциях на выборах Видео
20:41
Российский дипломат в ООН "обнаружил" в Беларуси националистов из Украины
20:29
Премьер рассказал, какой курс доллара заложен в госбюджет-2021
20:18
Шмыгаль пояснил, ждать ли украинцам жесткого карантина Видео
20:01
Нафтогаз пригрозил городам Украины проблемами с отоплением - в чем причина
20:01
В МИД рассказали, какие страны открыли границы для украинцев-туристов
19:34
Депутат от Слуги народа назвал коронавирус мировым заговором Видео
19:31
Шведский стол: выяснилось,чем кормят столичных школьников во время карантина Видео
18:59
Быть или не быть: украинцы высказались о необходимости жесткого карантина
18:55
У Лукашенко прямо обвинили Польшу и Украину в "подогреве" белорусских протестов
18:51
Названы цифры распространения Covid-19 по странам мира Видео
18:19
В Тернополе взбунтовались из-за карантина и выдвинули обвинение правительству Видео
17:51
10 "убийц отношений", которые нельзя игнорировать Видео
17:41
В Минске ОМОН жестко задержал студентов прямо в университете Видео
17:38
Немецкие медики рассказали, как им удалось доказать отравление Навального Новичком
17:31
91-летний Филарет заболел коронавирусом Видео
17:26
Штраф до 34 000 гривен: украинцам готовят наказание за скрутку пробега авто
16:29
Идеальный завтрак: 5 экзотических рецептов овсянки
16:09
Шмыгаль прокомментировал стипендию для Зеленского-старшего
15:55
В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х: фото Фото
15:41
Похудение и жиросжигание: 8 чаев-"супергероев" Видео
15:30
Астролог назвал самый сложный для Украины месяц в 2020-м: что грозит
15:12
Зачем нужно снимать обувь перед входом Видео
15:00
Три главных шага: эксперты назвали сценарий возвращения Донбасса
14:46
Как сбросить "водные" килограммы: мгновенные способы Видео
14:43
Ученые выяснили, как ведет себя коронавирус в разное время года
14:40
В Одессе из танкера Delfi вылилось топливо: что случилось с водой
14:30
"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине
14:07
Сбой в работе Приват24: стала известна причина
14:06
Monatik выпустил мюзикл с The Hardkiss, Alyona Alyona и другими звездами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять