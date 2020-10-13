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Пять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача

13 октября 2020, 10:46

Эксперт перечислил 5 главных отличий коронавируса от гриппа и ОРВИ, на которые следует обращать внимание.

Коронавирус и грипп - симптомы, отличия, в чем главная разница
Коронавирус и грипп - симптомы, отличия, в чем главная разница / Reuters

Как отличить коронавирус Covid-19 от гриппа и ОРВИ – симптомы одного и второго заболевания и в чем между ними разница – объяснила врач-эпидемиолог Ксения Шорикова.

В интервью РИАМО эксперт перечислил 5 главных отличий коронавируса и гриппа (а также ОРВИ), на которые следует обращать внимание.

Инкубационный период

Грипп после заражения активизируется быстро – через 2-4 дня. А вот коронавирус выжидает до 14 дней.

Читайте такжеПовторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекцииЧихание

Чихание (в том числе по нескольку раз за приступ) – характерный признак острой респираторной вирусной инфекции. Во время заражения Covid-19 люди не чихают.

Насморк

При коронавирусе это крайне редкий симптом. А вот при гриппе и ОРВИ – наоборот.

Головная боль

Как и с чиханием: при коронавирусе на головную боль жалуются очень редко, при гриппе – почти всегда.

Боль в суставах

Здесь прямо противоположная ситуация: боль в суставах при Covid-19 – это частый симптом (практически обязательный), а для гриппа и ОРВИ – редкий.

"Главное коварство коронавируса – он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, заболевание всегда имеет четкую клиническую картину: боль, ломота в теле, чихание, кашель и подобные симптомы", – подвела итоги Шорикова.

Коронавирус и грипп: что важно помнить

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