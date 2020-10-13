Пять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача

Эксперт перечислил 5 главных отличий коронавируса от гриппа и ОРВИ, на которые следует обращать внимание.
Как отличить коронавирус Covid-19 от гриппа и ОРВИ – симптомы одного и второго заболевания и в чем между ними разница – объяснила врач-эпидемиолог Ксения Шорикова.
В интервью РИАМО эксперт перечислил 5 главных отличий коронавируса и гриппа (а также ОРВИ), на которые следует обращать внимание.
Инкубационный период
Грипп после заражения активизируется быстро – через 2-4 дня. А вот коронавирус выжидает до 14 дней.
Читайте такжеПовторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекцииЧихание
Чихание (в том числе по нескольку раз за приступ) – характерный признак острой респираторной вирусной инфекции. Во время заражения Covid-19 люди не чихают.
Насморк
При коронавирусе это крайне редкий симптом. А вот при гриппе и ОРВИ – наоборот.
Головная боль
Как и с чиханием: при коронавирусе на головную боль жалуются очень редко, при гриппе – почти всегда.
Боль в суставах
Здесь прямо противоположная ситуация: боль в суставах при Covid-19 – это частый симптом (практически обязательный), а для гриппа и ОРВИ – редкий.
"Главное коварство коронавируса – он может протекать бессимптомно. С гриппом такой номер не проходит, заболевание всегда имеет четкую клиническую картину: боль, ломота в теле, чихание, кашель и подобные симптомы", – подвела итоги Шорикова.
Коронавирус и грипп: что важно помнить
- Медики объяснили, зачем во время пандемии делать прививки от гриппа и сколько это стоит. Пока что не все вакцины от гриппа можно купить в Киеве – к примеру, французская вакцина от гриппа должна появиться через неделю-полторы.
- Врачи дали советы тем, кто переболел коронавирусом. Врач из Львова Тарас Жиравецкий сравнил состояние после перенесенного Covid-19 с самочувствием после курса химиотерапии. Жизненные показатели нормализуются примерно через месяц-два после Covid-19.
- Напомним, по состоянию на 3 октября, коронавирус в Украине инфицировал 270 587 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 133.