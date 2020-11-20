QR-коды и контроль над самоизоляцией: Минцифра сообщила об усилении карантина

Карантин в Украине - В Минцифра сообщили о QR-кодах и не только / УНИАН

Министерство цифровой трансформации сообщило, какие цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом собираются внедрять в Украине.

Среди новшеств – QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах, электронный рецепт на антибиотики и новый чатбот, который будет мониторить наполненность больниц. В частности, этот чатбот подскажет бригаде скорой помощи, в какое учреждение везти пациента.

Также меняются правила ПРЦ-тестирования, написал глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЛечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях"Электронные направления на ПЦР-тестирования. Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для "скорых" и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста", – уточнил Федоров.

Контролировать самоизоляцию украинцев поможет приложение "Вдома". Его тоже ждет обновление. В новом приложении люди будут указывать симптомы, а Центр общественного здоровья – анализировать состояние человека. По задумке Минцифра, это разгрузит семейных врачей и даст можно быстрее реагировать на ухудшение состояния здоровья пациента.

В комментариях люди преимущественно позитивно оценивают предложения министерства. Только к QR-кодам они отнеслись скептически.

"QR-коды ни в коем случае не должны быть обязательными, исключительно на добровольной основе. Более того, они бесполезны будут в целом, ибо если я прихожу в ТРЦ, и потом оказывается, что в это время был человек с ковидом вообще на другом этаже, и мне придет уведомление, а смысл если мы вообще не контактировали?" – высказал свое мнение пользователь Руслан Власенко.

По его мнению, после получения уведомления человек должен сам следить за своим здоровьем и (в случае необходимости) делать тест на коронавирус.

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