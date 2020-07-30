Карантин в Украине: Степанов сказал, где начнут работать детские лагеря

Детские лагеря в условиях карантина в Украине начнут работать в двух зонах, сообщил Максим Степанов / Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине с субботы, 1 августа, в условиях карантина из-за китайского коронавируса COVID-19 детские заведения для оздоровления и отдыха откроются в "зеленой" и "желтой" зонах.

Лагеря начнут работать после того, как их проверят специальные комиссии, созданные на местах, рассказал министр во время брифинга.

Член Кабмина добавил, что правила работы лагерей в условиях карантина будут опубликованы в ближайшее время.

"Открытие детских заведений оздоровления и отдыха с 1 августа текущего года будет осуществляться в "желтой" и "зеленой" зонах по результатам проверки специально созданных на местах комиссий…", – поделился Степанов.

Напомним, с 11 марта из-за коронавируса в Украине ввели общенациональный карантин. Позже карантин стал адаптивным – власти на местах получили полномочия решать судьбу ограничительных мер.

Карантин в Украине несколько раз продляли и смягчали. Кабмин 22 июля решил продлить ограничительные меры до 31 августа. Также в связи с карантином Украину решили поделить на четыре зоны.