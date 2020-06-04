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Киевское метро выложило список станций, что закрывают на вход

4 июня 2020, 18:14

По времени ограничение станции занимает около 20-30 минут в пиковые часы.

Работа метро Киева 2020 - 5 станций, что ограничивают на вход
Работа метро Киева 2020 - 5 станций, что ограничивают на вход / УНИАН

Киевский метрополитен увеличил число станций, которые ограничивают на вход в час пик. Если в начале недели таких станций было три – то теперь уже 5.

Говоря про ограничение на вход, имеется в виду, что станция работает на одни или две двери, пояснила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

"Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем – станции Лесная, Житомирская, Святошин, Черниговская и Почайна. Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", – уточнила Макогон, пишет РБК-Украина.

По времени ограничение станции занимает около 20-30 минут в пиковые часы.

Напомним, с 1 июня 2020 действуют новые правила в метро Киева. Как уточнили в пресс-службе метро, станции, на которых вводятся ограничения, определяются в режиме реального времени. Причем пускать в метро будут всех.

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