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Пустят не всех: пограничники уточнили, кому можно ехать в Польшу

1 июня 2020, 18:40

Польша установила ограничение на въезд для иностранцев – и перечислила, для кого делает исключения.

Работа в Польше 2020 - кого пустят через границу
Работа в Польше 2020 - кого пустят через границу / УНИАН

Выехать в Польшу, в том числе на заработки, получится не у всех украинцев.

Как уточнили в Государственной пограничной службе Украины со ссылкой на своих польских коллег, въехать в Польшу смогут те украинцы, у которых есть право на постоянное или временное проживание на территории этой страны, а также лица, у которых есть право работать на территории Польши.

Перечислены и другие категории лиц:

  • граждане Польши;
  • иностранные граждане, женатые, с ребенком, которые находятся под опекой граждан Польши;
  • обладатели Карты поляка;
  • лица с дипломатическим рангом и члены их семей;
  • иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

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  • лица, которые осуществляют грузовые перевозки;
  • водители, которые осуществляют грузовые перевозки, но въезжают на территорию Польши на другом виде транспорта (не на грузовом);
  • ученики и студенты, которые получают образование в Польше;
  • граждане государств членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по польской территории до места проживания или пребывания (продолжительностью не более 12 часов от момента пересечения границы РП).

"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездки в Республику Польша", – призвали украинские пограничники.

Ранее Польша дала украинским заробитчанам карантинные льготы. Это касается лишь тех, кто намерен работать в сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал, когда Украина полностью откроет границы. Наша страна уже постепенно открывает пункты пропуска с соседними государствами.

Так, в Украине с 1 июня 2020 года начнут работать дополнительные контрольные пункты пропуска на границе с Молдовой и Словакией. А вот Венгрия пока откладывает подобное решение на неопределенный срок.

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