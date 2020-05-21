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Польша дала украинским заробитчанам карантинные льготы

21 мая 2020, 20:43

Это касается лишь тех, кто намерен работать в сельскохозяйственной отрасли.

Работа в Польше - карантин из-за коронавируса ослабили ради украинцев
Работа в Польше - карантин из-за коронавируса ослабили ради украинцев / УНИАН

Сезонные работники, которые приедут в Польшу через восточную границу, не обязаны отбывать 14-дневный карантин. Это касается лишь тех, кто намерен работать в сельскохозяйственной отрасли.

Заявление министра сельского хозяйства Польши Яна Кшиштофа Ардановского цитирует польское издание RMF24.

Чиновник признался, что в их стране нехватка сезонных работников из-за пандемии коронавируса. Это ставит под угрозу сбор урожая в Польше – что, в свою очередь, грозит дефицитом продовольствия и повышением цен на продукты.

Ситуация с сельскими работниками в Польше на данный момент настолько плоха, что власти даже официально призвали безработных поляков "рассмотреть возможность работы на уборке урожая".

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, когда Украина полностью откроет границы. Наша страна уже постепенно открывает пункты пропуска с соседними государствами. 

Так, уже открыто 66 пропускных пунктов с такими странами, как Польша, Молдова, Венгрия и Румыния. А вот работа КПП на границе с Россией и Беларусью по-прежнему ограничена.

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