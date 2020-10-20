Рада одобрила создание штаба по борьбе с Covid-19

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В Украине создадут штаб по борьбе с Covid-19. Его возглавит президент Владимир Зеленский.

Соответствующий проект постановления №4228 на заседании поддержали депутаты Верховной Рады. "За"проголосовали 308 нардепов.

Документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба по борьбе с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, у которых есть симптомы коронавируса или которые уже болеют коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Также документ предусматривает обеспечение доступа населения к безопасной и качественной вакцине против Covid-19 путем:

создания условий для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики Covid-19 для предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях;

создание условий для упрощения порядка регистрации в Украине вакцин, которые были одобрены к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;

обеспечения вакцинации не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины от Covid-19, одобренной к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;

проведения широкой информационной кампании по поводу безопасности вакцины против Covid-19.

Напомним:

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту.

Президент обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Украине. По его словам, в стране невысокая смертность от коронавируса.

Зеленский подчеркнул, что как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине.

Президент также заявил о саботаже правил карантина со стороны местной власти перед местными выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях.

Кроме того, президент призвал украинцев носить маски для лица.

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