Рада одобрила создание штаба по борьбе с Covid-19

Штаб возглавит президент Владимир Зеленский.
В Украине создадут штаб по борьбе с Covid-19. Его возглавит президент Владимир Зеленский.
Соответствующий проект постановления №4228 на заседании поддержали депутаты Верховной Рады. "За"проголосовали 308 нардепов.
Документ предусматривает:
- создание возглавляемого президентом штаба по борьбе с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.
Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, у которых есть симптомы коронавируса или которые уже болеют коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.
Также документ предусматривает обеспечение доступа населения к безопасной и качественной вакцине против Covid-19 путем:
- создания условий для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики Covid-19 для предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях;
- создание условий для упрощения порядка регистрации в Украине вакцин, которые были одобрены к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;
- обеспечения вакцинации не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины от Covid-19, одобренной к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;
- проведения широкой информационной кампании по поводу безопасности вакцины против Covid-19.
Напомним:
- Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к парламенту.
- Президент обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Украине. По его словам, в стране невысокая смертность от коронавируса.
- Зеленский подчеркнул, что как только появится вакцина от коронавируса в Европе, она появится и в Украине.
- Президент также заявил о саботаже правил карантина со стороны местной власти перед местными выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях.
- Кроме того, президент призвал украинцев носить маски для лица.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +5 469 человек. По состоянию на вторник, 20 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 309 107 человек.
- Коронавирус в Киеве за минувшие 24 часа заразил 462 человека. По состоянию на вторник, 20 октября, в столице зафиксировали уже 31 310 пациентов с диагнозом Covid-19.
- В трех регионах Украины ситуация с койками в "коронавирусных" больницах близка к критической. Средний показатель загруженности коек в Украине составляет 65,7%.
- Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил, что если заболеваемость коронавирусом в Украине вырастет до 9-12 тысяч случаев каждый день, то в стране не хватит врачей.