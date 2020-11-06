Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима

Штраф за неношение маски составит от 170 до 255 гривен / Фото Reuters

В пятницу, 6 ноября, на заседании Верховной Рады нардепы поддержали введение в Украине административной ответственности за неношение масок в общетсвенных местах.

За законопроект №3891 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни проголосовали 262 народных депутата. На принятии этого документа настаивали в Минздраве.

Согласно документу, штрафовать будут граждан во время карантина, если они находятся в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Сумма штрафа составит от десяти (170 грн) до пятнадцати (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штраф на нарушителя составляется на месте, без решения суда. Оштрафовать украинцев без маски будут иметь право работники Нацполиции, сотрудники эпидемиологического контроля и представители органов местного самоуправления.

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