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Рано радовались: эксперт назвал причину роста заболеваемости COVID-19

4 июня 2020, 16:12

Нынешний скачок заболеваемости коронавирусом показывает, как могла бы развиваться ситуация в самом начале карантина

Карантин, Киев
Украинцы перестали соблюдать социальную дистанцию, - эксперт / УНИАН

Повышенная социальная активность является главной причиной роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в последние несколько дней статистика показывает рост заболевших коронавирусом. Так, на 2 июня в Украине были подтверждены 328 случаев заражения, 3 июня - 483 случая, а сегодня, 4 июня - 588 случаев.

Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший главный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.) Святослав Протас.

"Безусловно, ключевой фактор, который способствует распространению вируса – это увеличение социальной активности населения. Но это незначительные колебания заболеваемости, они не могут угрожать повторным всплеском или резкому подъему. Конечно, заболеваемость будет колебаться до тех пор, пока значительная часть населения не переболеет и не получит коллективный иммунитет, который позволит минимизировать циркуляцию возбудителя, и мы будем наблюдать такие колебания еще некоторое время", - рассказал Протас.

Читайте такжеКиеву грозит срыв смягчения карантина: Ляшко назвал причинуВ то же время Протас отметил, что в летний период небольших скачков заболеваемости опасаться не стоит, поскольку чем больше людей переболеет сейчас, тем меньше их переболеет осенью, и, соответственно, это снизит риск катастрофы во время второй волны, которую как раз прогнозируют на осень.

"Украина в свое время гордилась введением жесткого карантина и сравнительно низким уровнем заболеваемости. Но на самом деле карантин не лечит, а лишь оттягивает болезнь во времени. И поэтому сейчас мы наблюдаем тот уровень заболеваемости, который был бы в период, когда страну закрыли на карантин", - добавил бывший санитарный врач.

Ранее в Минздраве показали список областей, которые не соответствуют критериям смягчения карантина.

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