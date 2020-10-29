Распространение коронавируса: врач назвала самые опасные места

Коронавирусом можно заразиться в ресторанах, в барах и в спортзалах, считает врач / Reuters

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова сообщила, что самая большая опасность заразиться коронавирусом COVID-19 есть в закрытых помещениях, в частности, в барах, в ресторанах и в спортзалах.

На улице намного безопаснее, чем в помещениях, поскольку бизнес и государство не потратили время, чтобы улучшить вентиляцию, рассказала медик в интервью Главреду.

Собеседница отметила, что в ресторанах опасно, поскольку там люди значительную часть времени находятся без масок.

"С позиции опасности заражения (коронавирусом – Ред.), наиболее опасные – это закрытые помещения с плохой вентиляцией, высокой плотностью людей, которые громко разговаривают, глубоко дышат и без масок", – сказала эксперт.

По словам Амосовой, она считает достаточно опасными и спортзалы, поскольку доказано, что COVID-19 передается не только капельным, но и аэрозольно-воздушным путем – маленькие частицы вируса висят в воздухе.

"…когда человек с силой вдыхает и выдыхает воздух, как при физической нагрузке, пении или крике, то количество вируса, который попадает в окружающую среду, значительно больше, и оно может распространяться на большие расстояния…", – отметила врач.

Читайте такжеВрач предупредила, что на половину увеличивает риск смерти от коронавирусаПрофессор подчеркнула, что считает бары опасным местом, поскольку там люди не соблюдают дистанцию и повышают голос.

"…Еще одно опасное место – это бары, где люди близко набиваются друг к другу и, под действием алкоголя, громко общаются и кричат. К сожалению, в группу риска попадают и церкви…", – поделилась эксперт.