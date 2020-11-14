Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун

Австрия вводит локдаун из-за пандемии коронавируса / УНИАН

В Австрии канцлер Себастьян Курц заявил об учреждении на всей территории государства общенационального жесткого карантина, так называемого локдауна.

Как сообщает австрийское издание Kurier, максимально строгие ограничения будут действовать со вторника, 17 ноября, до 6 декабря.

Уточняется, что школы страны перейдут на дистанционное обучение, а торговля будет запрещена, кроме критически важных объектов: продуктовых магазинов, аптек и прочего. В этот период не будут работать все заведения общественного питания.

Правительство призывает австрийцев избегать контактов с другими людьми, поэтому ввело ограничение: за сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком. Также будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома, покидать его можно только при крайней необходимости.

По словам канцлера, целью национального локдауна является сдерживание количества случаев коронавируса на низком уровне в течение длительного времени для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

"Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем", - заявил Курц на пресс-конференции в Вене.