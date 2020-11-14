УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун

14 ноября 2020, 20:48

В стране будут работать исключительно стратегические важные объекты.

Курц
Австрия вводит локдаун из-за пандемии коронавируса / УНИАН

В Австрии канцлер Себастьян Курц заявил об учреждении на всей территории государства общенационального жесткого карантина, так называемого локдауна.

Как сообщает австрийское издание Kurier, максимально строгие ограничения будут действовать со вторника, 17 ноября, до 6 декабря.

Уточняется, что школы страны перейдут на дистанционное обучение, а торговля будет запрещена, кроме критически важных объектов: продуктовых магазинов, аптек и прочего. В этот период не будут работать все заведения общественного питания.

Правительство призывает австрийцев избегать контактов с другими людьми, поэтому ввело ограничение: за сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком. Также будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома, покидать его можно только при крайней необходимости.

По словам канцлера, целью национального локдауна является сдерживание количества случаев коронавируса на низком уровне в течение длительного времени для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

"Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем", - заявил Курц на пресс-конференции в Вене.

Сейчас вы просматриваете новость «Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делатьРазрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19
Следующий материал

Последние новости

20:48
Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун
20:45
Арестович назвал главную проблему Путина на переговорах по Донбассу Видео
20:45
Гороскоп на 15 ноября для всех: удачливость и провальный шопинг Видео
20:35
Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ Видео
20:22
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и личные драмы Видео досье
Реклама
20:18
Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах Видео
20:05
Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном Видео
19:27
Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров Видео
19:21
В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе
18:45
Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки Видео
18:41
В Крыму назвали воровство причиной отсутствия воды
18:35
Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну Видео
18:23
Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе Видео
18:10
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна Видео
18:08
В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса
18:03
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
17:57
"Завали хавальник, баран, не пи*ди": Милевский влип в новый скандал
17:35
В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом Видео
17:29
Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ Видео
17:12
"Покушение на Пашиняна": в Армении задержан лидер партии-врага власти Видео
Реклама
16:59
"Не стоит бояться говорить правду": стало известно, как Джигарханян отзывался об Украине
16:54
Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19 Видео
16:28
В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства
16:02
Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе Видео
16:00
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
15:47
Из-за двух факторов коронавирус у человека становится тяжелее – Ляшко Видео
15:39
Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь Видео
15:27
Кровавое ДТП в Киеве: суд решил судьбу протаранившего остановку таксиста Видео
15:25
Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фото Фото
14:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
14:51
Кастетом в глаз: стала известна причина дикой драки известных бойцов ММА Видео
14:37
Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики Видео
14:28
Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом Видео
14:13
Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина Видео
14:07
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
13:46
План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции Видео
13:05
На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг Видео
12:54
В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова Видео
12:39
В Минздраве сделали неутешительный прогноз о жестком карантине в Украине Видео
12:25
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
Реклама
12:05
"Удар по культуре РФ": Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна Видео
12:02
Трамп после выборов президента США стал полностью седым Видео
11:46
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина Видео
11:17
"Он понимал, что уходит": друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях Видео
10:46
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
10:31
СМИ узнали дату прощания с Арменом Джигарханяном Видео
10:14
Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Видео
10:11
Украинцев злит не карантин, а двойные стандарты мнение
10:05
В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото Фото Видео
09:50
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять