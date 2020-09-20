Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом

В команде Геннадия Кернеса не считают, что его специально заразили коронавирусом / УНИАН

В Харьковском горсовете сообщили, что в Сети распространили фейк об умышленном заражении мэра Харькова Геннадия Кернеса китайским коронавирусом Covid-19.

В команде Кернеса не считают, что главу города специально заразили вирусом, говорится на сайте горсовета.

В сообщении отмечается, что Кернес мог подхватить коронавирус, поскольку с начала пандемии (стартовала в марте – Ред.) не изменил привычный график работы и общался с большим количеством людей.

"Последним из них (из фейков, распространенных о Кернесе – Ред.) стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом…", – поделились в горсовете.Читайте такжеСын Кернеса рассказал о состоянии отца