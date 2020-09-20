Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом

В Харьковском горсовете объяснили, почему Кернес мог заразиться коронавирусом.
В Харьковском горсовете сообщили, что в Сети распространили фейк об умышленном заражении мэра Харькова Геннадия Кернеса китайским коронавирусом Covid-19.
В команде Кернеса не считают, что главу города специально заразили вирусом, говорится на сайте горсовета.
В сообщении отмечается, что Кернес мог подхватить коронавирус, поскольку с начала пандемии (стартовала в марте – Ред.) не изменил привычный график работы и общался с большим количеством людей.
"Последним из них (из фейков, распространенных о Кернесе – Ред.) стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом…", – поделились в горсовете.Читайте такжеСын Кернеса рассказал о состоянии отца
- Ранее сообщалось, что Геннадий Кернес подхватил коронавирус и впал в кому. Позже СМИ писали, что у Кернеса инсульт. В Харьковском горсовете утверждали, что новости о коме и инсульте у Кернеса – фейк.
- Потом выяснилось, что Кернеса самолетом доставили на лечение в берлинскую клинику Шарите, он летел в "противоковидной" капсуле.
Автор: Екатерина Присяжнюк