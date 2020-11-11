УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать

11 ноября 2020, 09:30

Врач объяснила, почему при коронавирусе часто происходит разрыв легкого и как этого избежать.

Коронавирус и лечение - как не допустить разрыв легкого
Коронавирус и лечение - как не допустить разрыв легкого / facebook.com/UOZTODA

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.

Одно из самых серьезных осложнений после COVID-19 – это воспаление легких. В ряде случаев это приводит к разрыву легкого. Зачастую пациенты при этом умирают.

Врачи признались, что сталкиваются с подобным впервые за всю свою практику.

"Разрыв легкого бывает достаточно часто. Вызвано это особенностью поражения именно тканей легкого. Ни при одном другом заболевании, будь то бактериальная или вирусная пневмония, мы такого не видели. Вирус COVID-19 поражает стенки альвеол. Межальвеолярное пространство истончается, происходит кровоизлияние. И поэтому альвеолы становятся очень тонкими. Происходит это при глубоком вдохе", – цитирует РИА Мелитополь заведующую обособленным подразделением "Инфекционная больница" ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Татьяну Лобанову.

Читайте также"5 дней одним шприцем колола": появились фото, как лечат COVID-19 в ХарьковеЧаще всего разрыв легкого происходит из-за физической нагрузки. Именно поэтому подобные нагрузки запрещены во время лечения и еще месяц после него. Например, тем, кто переболел коронавирусом, не стоит надувать воздушные шары – это грозит им пневмотораксом.

"Для того чтоб не было разрыва легкого, больным нужен охранительный режим во время лечения и еще до месяца после лечения. Если увеличивается физическая нагрузка, то учащается и углубляется дыхание. При этих факторах может произойти т.н. пневмоторакс", – пояснила Лобанова.

Коронавирус в Украине: последние новости

коронавирус пневмония легкие коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:26
Магическая дата 11.11: как привлечь удачу и что нельзя делать
10:16
Степанов назвал симптомы легкого коронавируса Видео
10:08
Война за Нагорный Карабах: Пашинян объяснил, зачем подписал капитуляцию Армении Видео
09:44
Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса Видео
09:30
Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать Видео
Реклама
09:28
Ученые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19 Видео
09:24
Капитуляция Армении - хороший урок Украине мнение
08:59
Помпео сделал громкое заявление о передаче власти в США Видео
08:58
Коронавирус в Украине 11 ноября: за сутки более 10 тысяч новых больных и почти 200 жертв Видео
08:50
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат Видео
08:43
Коронавирус в Киеве: столица вырвалась вперед и подбирается к антирекорду
08:34
Победа Байдена превратит Украину в военный полигон мнение
08:27
Наказать за Северный поток-2: США подготовили новые санкции - Bloomberg Видео
08:25
Отставка Пашиняна и Россия "в дамках": чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе
08:07
Врач рассказала об анализах при коронавирусе: зачем нужно делать Видео
07:54
Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны Видео
07:32
Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков
07:03
Трое медиков заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V Видео
06:48
Эрдоган устроил потеки веществ по лицу "партнера"-Путина мнение
06:45
Какого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
Реклама
06:12
Гороскоп на 12 ноября для всех: урожайные дела и подвижки в карьере Видео
06:09
В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Фото Видео
05:32
"Все мы трогали": голая Рита Дакота вывалила свои формы на всеобщее обозрение
05:30
Эксперт назвал цель Лукашенко в Беларуси и объяснил слабость оппозиции Видео
05:05
Огненному знаку спрогнозированы шикарные возможности: названы сроки Видео
04:30
Полакомиться медовой пещерой: топ-3 приема для хорошего куннилингуса
04:02
Шоколадный маникюр – идеальный осенний маникюр 2020: фото Фото Видео
03:15
Эксперт объяснил, почему Россия не допустит свержения Пашиняна в Армении Видео
02:19
Порошенко - отыгранная карта: эксперт оценил, на кого Байден будет делать ставку в Украине Видео
01:34
Ученые установили, почему возникают распространенные виды рака
01:20
"Свои такие клевые?": Мисс Украина показала грудь на жарком фото
00:48
Экс-министр обороны Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:19
С Днем ангела, Анастасия – открытки и поздравления в прозе и стихах
00:10
Байден заявил о готовности решить проблему войны на Донбассе Видео
10 ноября, вторник
23:55
У Кравчука оценили шансы на договоренности с Россией по Донбассу Видео
23:49
СМИ узнали о роли Турции в договоренностях по Нагорному Карабаху Видео
23:10
Симптом аутизма: ученые сделали открытие в отношении зрительного контакта Видео
22:58
Джо Байдена лишили 20 голосов выборщиков – СМИ Видео
22:41
В Минздраве рассказали, когда Украина получит вакцину от COVID-19 Видео
22:10
Бывший активист Оранжевой революции стал депутатом от ОПЗЖ Видео
Реклама
22:02
Бывшая жена Трампа резко высказалась о его поражении на выборах в США Видео
21:27
Шмыгаль назвал главное преимущество жесткого карантина в выходные дни Видео
21:17
Теща Порошенко умерла
21:15
Куда сходить в Киеве ноябре: эротические шоу и концерты
21:07
В Одессе иномарка влетела в остановку: обнародована версия водителя Видео
21:04
Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха Видео
20:59
Рак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака Видео
20:38
Врачи рассказали, как наличие собаки влияет на здоровье Видео
20:36
Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите Видео
20:32
Путин в Нагорном Карабахе обыграл всех мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять