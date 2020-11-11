Разрыв легкого при COVID-19 – частое явление: что категорически нельзя делать

Коронавирус и лечение - как не допустить разрыв легкого / facebook.com/UOZTODA

Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +10 611 человек, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 489 808 человек.

Одно из самых серьезных осложнений после COVID-19 – это воспаление легких. В ряде случаев это приводит к разрыву легкого. Зачастую пациенты при этом умирают.

Врачи признались, что сталкиваются с подобным впервые за всю свою практику.

"Разрыв легкого бывает достаточно часто. Вызвано это особенностью поражения именно тканей легкого. Ни при одном другом заболевании, будь то бактериальная или вирусная пневмония, мы такого не видели. Вирус COVID-19 поражает стенки альвеол. Межальвеолярное пространство истончается, происходит кровоизлияние. И поэтому альвеолы становятся очень тонкими. Происходит это при глубоком вдохе", – цитирует РИА Мелитополь заведующую обособленным подразделением "Инфекционная больница" ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Татьяну Лобанову.

Читайте также"5 дней одним шприцем колола": появились фото, как лечат COVID-19 в ХарьковеЧаще всего разрыв легкого происходит из-за физической нагрузки. Именно поэтому подобные нагрузки запрещены во время лечения и еще месяц после него. Например, тем, кто переболел коронавирусом, не стоит надувать воздушные шары – это грозит им пневмотораксом.

"Для того чтоб не было разрыва легкого, больным нужен охранительный режим во время лечения и еще до месяца после лечения. Если увеличивается физическая нагрузка, то учащается и углубляется дыхание. При этих факторах может произойти т.н. пневмоторакс", – пояснила Лобанова.

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