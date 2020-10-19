Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19

Некоторые народные избранники все еще находятся на самоизоляции.
В Верховной Раде озвучили число народных депутатов, которые болеют или уже переболели COVID-19.
В ходе сегодняшнего заседания согласительного совета Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что коронавирус поразил 60 депутатов.
"По состоянию на сегодня, болеет или переболели (коронавирусом, - ред.) 60 народных депутатов. Некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели", – озвучил официальные данные глава парламента.
Ранее Разумков сообщал, что, по состоянию на 6 октября, коронавирусом болеют 22 депутата Рады.
Коронавирус в Раде - что было ранее:
- 29 сентября лидер партии Голос Кира Рудик получила положительный тест на коронавирус 2020.
- Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк также рассказал, что подхватил опасный коронавирус.
- Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заболел коронавирусом.
- Коронавирус 2020 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- 23 августа СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
- 1 октября стало известно, что народный депутат из фракции Слуга народа Татьяна Грищенко заразилась коронавирусом. Тест на Сovid-19 дал позитивный результат.
Автор: Диана Беловодская