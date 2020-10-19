Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19

Коронавирус в Раде - сколько нардепов пострадали от COVID-19 / УНИАН

В Верховной Раде озвучили число народных депутатов, которые болеют или уже переболели COVID-19.

В ходе сегодняшнего заседания согласительного совета Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что коронавирус поразил 60 депутатов.

"По состоянию на сегодня, болеет или переболели (коронавирусом, - ред.) 60 народных депутатов. Некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели", – озвучил официальные данные глава парламента.

Ранее Разумков сообщал, что, по состоянию на 6 октября, коронавирусом болеют 22 депутата Рады.

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