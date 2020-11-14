Реальность намного хуже: врач шокировал числом заболевших COVID-19 украинцев

В Украине будет сформирован частичный коллективный иммунитет к коронавирусу, прогнозирует врач / Reuters

Врач-иммунолог Андрей Волянский прокомментировал ситуацию вокруг появления вакцины от коронавируса.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что к моменту создания первой вакцины от коронавируса почти половина населения Украины так или иначе столкнутся с болезнью.

Врач напомнил, что по официальным данным, на сегодня в Украине инфицировано около полумиллиона. Это примерно 1,2% населения Украины. Он считает, что реальная цифра примерно в 10 раз выше — от 10 до 15% населения столкнулись с вирусом.

"К моменту, когда будет получена вакцина, я думаю, уже около 40% будут инфицированы. По сути, уже частичный коллективный иммунитет будет создан", — сказал он.

Эксперт также назвал главную проблему с карантином выходного дня, который ввели в Украине.

"Он даст какой-то эффект, но мы в течение 8 месяцев пытаемся сдержать эпидемию. Главная проблема в том, что мы можем ее сдерживать, но не можем отменить. Украина должна ее (эпидемию — ред.) пройти. Если бы она прошла ее летом, было бы легче, чем сейчас. Я вообще противник сдерживания процесса. Люди должны переболеть", — добавил Волянский.

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