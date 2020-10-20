Ребенок умер от коронавируса на Прикарпатье: врачи рассказали подробности

Врачи рассказали подробности о мальчике, которого убил коронавирус / УНИАН

Коронавирус в Украине убил 8-летнего мальчика в Ивано-Франковской области. Врачи заявили, что у ребенка были сопутствующие заболевания. Также стало извесно, что мальчик учился в специализированной школе-интернате в селе Печенижин.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Трагедия произошла вечером 17 октября в Коломыйской центральной районной больнице. Михаила доставили туда уже в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказали в больнице, ребенка привезли 15 октября. Медицинский работник школы-интерната сообщил медикам, что он заболел в тот же день.

"Он был болезненным ребенком, у него было ожирение, и мальчик отставал в умственном развитии", - отметил главный врач Петр Лесив.

Сам 8-летний Михаил родом из села Казанив Ивано-Франковской области. Он учился в специализированной школе-интернате в селе Печенижин.

Директор учебного заведения Жанна Ковалив рассказала, что мальчика забирали на выходные. Когда он вернулся, ему измерили температуру, с ним все было хорошо, ребенок был активным и веселым. Однако к вечеру он стал вялым, поднялась температура. Работники интерната сразу вызвали "скорую", уточнила директор.

"Мальчик часто болел, не раз бывал в больнице. У него есть родители и две сестры. Пока еще похорон не было", - сказала Ковалив.

Односельчане Михаила рассказали, что его семья очень бедна, стоит на учете у социальных служб. В семье есть еще две сестры, они тоже учились в интернате.

"Отец тоже с детства болен, у него что-то с легкими, он задыхается. И еще сахарный диабет. Он постоянно по больницам, и все лето там провел. Ненадолго выйдет и снова на лечение. Его жена, мама Миши, разрывалась между ребенком и мужем. И теперь у них такое горе в семье, Миши не стало", - рассказала соседка семьи.

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