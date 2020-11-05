Регионы в черной зоне: СМИ узнали о планах властей по жесткому карантину в Украине

Черную зону введут в регионах с повышенным уровнем заболеваемости COVID-19.
Власти рассматривают возможность усиления карантина в Украине путем введения в определенных регионах так называемой черной зоны. Предполагается, ограничения черной зоны будут предусматривать тотальный карантин со всеми запретами в рамках региона, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как сообщил источник издания Obozrevatel в Министерстве здравоохранения, эпидемиологическую черную зону могут ввести уже в ближайшее время. Фактически, это та же самая красная зона, но со строгими ограничениями.
"Ее будут вводить в регионах, где количество больных будет превышать 320 на 100 000 населения, а положительное тестирование будет более, чем в 20% всех протестированных. В таких регионах введут жесткие ограничения, которые полностью прописаны под "красную" зону, без каких-либо смягчений", - отметил источник.
Также подчеркивается, что в черной карантинной зоне закроют детские сады и школы. О сроках введения жесткого карантина пока не сообщается.Читайте такжеКарантин в Киеве: в столице "закручивают гайки"
Карантин в Украине
- Правительство 13 октября приняло решение о продлении карантина в Украине до 31 декабря. В стране продолжает действовать адаптивным противоэпидемиологический режим, подразумевающий разделение регионов и районов на карантинные зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную.
- Согласно постановлению Кабмина, с 19 октября власти решили не останавливать работу общественного транспорта в городах и районах, где ввели красную зону карантина.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине не нужно вводить тотальные карантинные ограничения, поскольку такой шаг может негативно сказаться на экономике страны.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав рекомендует Кабмину ужесточить карантин. Ограничения могут затронуть работу пассажирских перевозок в красной зоне.