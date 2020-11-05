Регионы в черной зоне: СМИ узнали о планах властей по жесткому карантину в Украине

В черной зоне карантина украинцев могут ожидать серьезные противоэпидемиологические ограничения / УНИАН

Власти рассматривают возможность усиления карантина в Украине путем введения в определенных регионах так называемой черной зоны. Предполагается, ограничения черной зоны будут предусматривать тотальный карантин со всеми запретами в рамках региона, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщил источник издания Obozrevatel в Министерстве здравоохранения, эпидемиологическую черную зону могут ввести уже в ближайшее время. Фактически, это та же самая красная зона, но со строгими ограничениями.

"Ее будут вводить в регионах, где количество больных будет превышать 320 на 100 000 населения, а положительное тестирование будет более, чем в 20% всех протестированных. В таких регионах введут жесткие ограничения, которые полностью прописаны под "красную" зону, без каких-либо смягчений", - отметил источник.

Также подчеркивается, что в черной карантинной зоне закроют детские сады и школы. О сроках введения жесткого карантина пока не сообщается.Читайте такжеКарантин в Киеве: в столице "закручивают гайки"

Карантин в Украине