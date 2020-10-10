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"Рекорды семь дней подряд": коронавирус в Крыму разбушевался

10 октября 2020, 11:26

Covid-19 в Крыму установил новый суточный антирекорд.

Аксенов поделился, что в Крыму за сутки коронавирус нашли у 157 человек – Коронавирус Крым статистика
В Крыму за сутки коронавирус нашли у 157 человек, поделился Сергей Аксенов / УНИАН

В захваченном Россией Крыму в пятницу, 9 октября, китайский коронавирус Covid-19 нашли у 157 человек – это новый суточный рекорд. На протяжении прошедших шести дней также фиксировались суточные антирекорды по количеству больных коронавирусом.

Вчера в Крыму в лабораториях на наличие Covid-19 обследовали 5 тысяч 226 человек, написал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов на своей странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

"За 9 октября на территории "Республики Крым" зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", – отметил псевдочиновник.

Коронавирус в Крыму – статистика:

  • Общее количество заболевших – 5 тысяч 710 человек;
  • Общее количество выздоровевших – 3 тысячи 443 человека.

Напомним, в Крыму 8 октября коронавирус диагностировали у 140 человек, 7 числа – у 125, 6 числа – у 118, 5 числа – у 107, 4 числа – у 105, а 3 числа – у 103.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Сергей Аксенов новости Крыма коронавирус в Крыму
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