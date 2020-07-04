В ЕС поступит в продажу первый препарат для лечения COVID-19

Коронавирус будут лечить при помощи препарата "Ремдесивир"/ Фото pixabay.com

Европейская комиссия одобрила использование первого препарата для лечения коронавирусной болезни COVID-19, которой заразились уже более 11 миллионов человек.

Речь идет о препарате "Ремдесивир". Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии.

Из-за серьезности угрозы пандемии коронавируса процедуру одобрения препарата осуществили в кратчайшие сроки - менее чем через месяц после подачи соответствующей заявки.

"Ремдесивир теперь разрешен для продажи на рынке на отдельных условиях – это один из регуляторных механизмов ЕС, созданный для облегчения раннего доступа к лекарствам, которые удовлетворяют крайнюю медицинскую потребность, в том числе в чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в мае в Соединенных Штатах Америки одобрили использование "Ремдесивира" - первого препарата, который помогает пациентам с коронавирусом быстрее выздоравливать.

"Ремдесивир" ранее использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Ученые обратили внимание, что этот медпрепарат сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%, или в среднем на 4 дня для госпитализированных пациентов.