В США официально начали лечить коронавирус препаратом от Эболы

В США утвердили первое лекарство для лечения коронавируса / GettyImages

Коронавирус в США поселился основательно и надолго – сверхдержава официально зарегистрировала 1 131 856 случаев заражения уханьской заразой. Кровожадный коронавирус 2020 убил в США рекордное число людей – 65 782.

Мир с ужасом наблюдает за тем, как могущественная Америка, которая тратит на медицину больше любой другой страны на планете, борется с новым вирусом – США стали своего рода примером для многих и показателем того, насколько сильным является китайский коронавирус.

Так вот, в Соединенных Штатах Америки одобрили использование первого препарата, который помогает пациентам с коронавирусом быстрее выздоравливать.

По информации, "Ремдесивир" ранее использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Ученые обратили внимание, что этот медпрепарат сокращает время выздоровления от коронавируса на 31%, или в среднем на 4 дня для госпитализированных пациентов, сообщает ITV.

"Те, кому давали препарат, могли покинуть больницу в среднем за 11 дней по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Препарат также может помочь предотвратить смертельные случаи, но это утверждение еще не настолько точное, чтобы ученые наверняка знали", - говорится в сообщении управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Препарат разрешили вводить пациентам с тяжелыми состояниями, например, с проблемами дыхания.

"Это первая рекомендованная терапия для Covid-19. Мы очень горды тем, что принимаем в этом участие", - сказал глава FDA Стивен Хан.

Читайте такжеКоронавирус "не раздает" иммунитет: в ВОЗ шокировали заявлением о КовидеНапомним, ранее Всемирная организация здравоохранения обращалась к Минздраву Украины с предупреждением из-за списка утвержденных препаратов для лечения коронавируса Covid-19.

Причиной негативной реакции ВОЗ стало то, что в протоколе лечения, который Минздрав утвердил 2 апреля 2020 года (приказ №762, утверждающий единый протокол лечения Covid-19), в перечне препаратов находятся и те, чья эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана. Более того, часть препаратов имеют серьезные побочные эффекты.