Судьбу каникул в школах с 15 октября решит Кабинет министров

Правительство примет решение по поводу каникул в школах во вторник, 13 октября.
Коронавирус в Украине в последнее время ускорил темп – в стране каждый день выявляют более 4000 случаев заражения. В стране заговорили о досрочных каникулах в школах. Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Кабинет министров примет решение по поводу каникул в школах во вторник, 13 октября. Каникулы планируют ввести с 15 по 30 октября.
Об этом Шкарлет сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Рекомендует министерство (введение каникул, - ред.). Уже письмо такое на сайте есть. Мы рекомендуем, и будет соответствующее решение правительства на завтра. Мы рекомендуем с 15 октября по 30 октября (каникулы, - ред.). Это для учреждений общего и среднего образования. Но есть основатели и руководители этих учреждений, у которых сегодня есть автономия", - рассказал глава министерства.
Шкарлет также сообщил, что в проекте бюджета на следующий год заложены средства на дистанционное обучение - 1 млрд гривен. Их направят на оформление рабочих мест для такого обучения.
Каникулы с 15 октября – о чем сообщалось ранее:
12 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает перевода школ на дистанционное обучение в этом месяце в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. По его словам, сейчас столичная власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах раньше, а именно с 21 октября.
По состоянию на 12 октября в Украине официально зарегистрировали 265 454 случая заражения коронавирусом, за сутки поставили +4420 новых диагнозов Covid-19.
11 октября по результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине. Принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
11 октября в.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса. По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября включительно.
9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус в Киеве, Харькове и Сумах бьет рекорды, поэтому местные власти должны самостоятельно усилить карантин.