Результат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг

Вакцина показала почти 100%-й результат, сообщили в Pfizer.
Вакцина от коронавируса COVID-19, которую создали американская и немецкая компании – Pfizer и BioNTech, по окончательным результатам исследования показала еще более высокий уровень эффективности. Следующий шаг – получение разрешения на использование препарата.
Вакцина показала эффективность на уровне 95%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сведения Pfizer.
В компании добавили, что серьезные проблемы с безопасностью препарата не обнаружены.
Результаты исследования вакцины планируют на протяжении нескольких дней передать в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Компаниям нужно получить разрешение от регулатора на использование вакцины.
- Ранее в Pfizer и BioNTech сообщали, что их вакцина предотвращает заражение COVID-19 в 90% случаев.
- Вирусолог, заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко прогнозировала, что вакцина от коронавируса от Pfizer и BioNTech появится в Украине через год.
Автор: Екатерина Присяжнюк