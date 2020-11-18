Результат действенной вакцины от COVID-19 улучшен: назван следующий шаг

Эффективная вакцина от COVID-19 улучшила результат, узнали журналисты / Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19, которую создали американская и немецкая компании – Pfizer и BioNTech, по окончательным результатам исследования показала еще более высокий уровень эффективности. Следующий шаг – получение разрешения на использование препарата.

Вакцина показала эффективность на уровне 95%, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сведения Pfizer.

В компании добавили, что серьезные проблемы с безопасностью препарата не обнаружены.

Результаты исследования вакцины планируют на протяжении нескольких дней передать в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Компаниям нужно получить разрешение от регулатора на использование вакцины.