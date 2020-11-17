Результаты голосования Рады: светит ли Украине смягчение карантина выходного дня

Парламентарии провалили голосование за постановление относительно смягчения ограничительных мер.
В ближайшее время украинцам не светит более мягкий карантин выходного дня – Верховная Рада провалила голосование за постановление №4381, которым Кабмину могли рекомендовать сделать ограничительные меры мягче.
За документ проголосовали только 149 народных избранников (для принятия решения нужно 226 голосов), свидетельствует трансляция заседания, которую вел YouTube-канал RadaTVchannel.
Автор: Екатерина Присяжнюк