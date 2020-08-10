"Надеюсь вернуться к вам": Риту Дакоту госпитализировали с осложнениями коронавируса

Рита Дакота / Instagram

Российская поп-певица Рита Дакота призналась, что ее везут в больницу с осложнениями от коронавируса, и пообещала поклонникам вернуться.

Рита Дакота в Instagram рассказала, как ее везут в больницу с низким кислородом в крови из-за коронавируса.

"Меня госпитализируют.. Этот день может быть ещё более отстойным...", - пишет Дакота.

Оказывается во время обследование, которое проводят через 10 дней после обнаружения коронавируса, у нее анализы и тесты показали признаки ухудшения.

"Сказали, что очень мало кислорода в крови (обычно 95-100, у меня ниже 90...). Срочно увезли на скорой с мигалками. Никогда не ездила на скорой с мигалками, ощущения ужасные(( Надеюсь на лучшее и нос не вешаю. Я в доверии к Богу. Значит, так надо для меня. Значит, так лучше для меня... Берегите себя, ребят. Цените каждый момент, цените здоровье. Надеюсь, скоро вернуться к вам бодрой и полной сил... Я вас люблю", - трогательно написала она.

Рита Дакота / Instagram

В комментариях ей пишут слова поддержки, а фанаты обещают ее ждать, и чтобы девушка скорее выздоравливала.

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