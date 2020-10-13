Роналду заразился коронавирусом и пропускает игру в Лиге

Криштиану Роналду / Reuters

Знаменитый игрок португальской сборной по футболу Криштиану Роналду пал жертвой коронавируса прямо перед игрой сборной со Швецией.

Криштиану Роналду не поможет сборной Португалии в матче Лиги наций против Швеции — сообщил официальный сайт федерации футбола Португалии.

Во время планового тестирования на коронавирус проба Криштиану Роналду дала положительный результат.

Заболевание проходит без симптомов, футболист помещен на карантин.

Остальные игроки сборной Португалии сдали отрицательные тесты и продолжают готовиться к игре.

Напомним, знаменитый украинский певец Олег Винник наконец исцелился от коронавируса после того, как пропустил 2 недели шоу Танці з зірками и был дисквалифицирован.

Игра Портагулия-Швеция запланирована на среду 14 октября 2020