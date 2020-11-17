Россияне нашли в Сибири новый коронавирус-мутант

Наличие коронавируса, который мутировал, подтвердила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В Сибирском федеральном округе, по всей вероятности, начала формироваться новая мутация коронавируса. Об этом говорят определенные замены в S-белке выявлены в девяти изолятах на данной территории.
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, такое положение вещей дает возможность предположить, что в регионе формируется свой вариант коронавируса.
Согласно речи Поповой, которую она произнесла в рамках онлайн-симпозиума "Пандемия Covid-19: вызов современной науке", ученые определили полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса (часть из которых была представлена в международных базах данных).
Также, по информации главы Роспотребнадзора, анализ геномов возбудителя Covid-19 из зарубежных стран и Российской Федерации показал, что новые мутации коронавируса из Европы на территорию РФ не попадали.
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Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.