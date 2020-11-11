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Российские ученые предложили лечить коронавирус грибами

11 ноября 2020, 13:50

Ученые убеждены, что действие чаги вызвано широким спектром биологически активных компонентов.

коронавирус
Новосибирские ученые предложили лечить коронавирус грибами / Reuters

Коронавирус 2020 стал огромным испытанием для человечества. Мировая наука сосредоточена на поиске лекарства от коронавируса. В частности, специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора выяснили, что водный экстракт березового гриба чаги негативно влияет на коронавирус.

Ученые убеждены, что действие чаги вызвано широким спектром биологически активных компонентов. Так, гриб содержит высокомолекулярные водорастворимые меланины, птерины, стероидные вещества, полисахариды, органические кислоты и многие другие микроэлементы, пишет издание Наука из первых рук.

Кроме того, при высокой ингибирующей активности против SARS-CoV-2 экстракты растения имеют выраженное защитное действие и низкий уровень токсичности, благодаря чему на их основе могут быть созданы лекарства от COVID-19.

Отмечается, что теперь исследователи собираются создать "Ингибитор репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus".

Кроме того, авторы исследования отметили, что одним из важных свойств чаги является ее способность повышать текучесть крови.

"Это свойство особенно ценно в нынешнюю пандемию, так как заражение SARS-CoV-2 способствует общему повышению свертываемости крови и увеличивает риск тромбоза", - обратили внимание специалисты.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комисаренко заявил, что в лечении коронавирусной болезни плазма крови людей, переболевших COVID-19, может играть большую роль.
  • Американские ученые заявили, что прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.
  • 23 сентября фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

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