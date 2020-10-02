Российский академик спрогнозировал победу над коронавирусом и конец пандемии

Скоро заболеваемость коронавирусом может пойти на спад, отметил ученый.
Академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев спрогнозировал, что коронавирус Covid-19 можно победить к концу 2021 года.
Пандемия закончится и ничего страшного не произойдет, рассказал ученый Интерфаксу.
Собеседник добавил, что заболеваемость коронавирусом будет расти, пока иммунитет не обретут 70% населения.
Академик отметил, что в январе-феврале заболеваемость может пойти на спад из-за погодных условий.
"Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится", – поделился ученый.
- Напомним, в Китае был обнаружен новый коронавирус, потом болезнь распространилась по миру. В марте была объявлена пандемия коронавируса.
- Потом в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.
- В Украине карантин ввели с 11 марта, ограничительные меры продляли и смягчали. Власти решили, что карантин должен действовать до 1 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк