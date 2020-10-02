Российский академик спрогнозировал победу над коронавирусом и конец пандемии

Коронавирус можно победить к концу следующего года, спрогнозировал академик / Reuters

Академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев спрогнозировал, что коронавирус Covid-19 можно победить к концу 2021 года.

Пандемия закончится и ничего страшного не произойдет, рассказал ученый Интерфаксу.

Собеседник добавил, что заболеваемость коронавирусом будет расти, пока иммунитет не обретут 70% населения.

Академик отметил, что в январе-феврале заболеваемость может пойти на спад из-за погодных условий.

"Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится", – поделился ученый.