Российский врач рассказал, кому нельзя делать прививку от Covid-19

В августе в РФ заявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса / Reuters

9 сентября в столице России стартовала вакцинация против коронавируса. В рамках исследования вакцины против Covid-19 получили прививку первые жители города. Однако вакцинироваться от болезни смогут не все.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал болезни, которые являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса, передает Вечерняя Москва.

По его словам, прежде всего речь идет о болезнях, связанных с применением иммунодепрессивных препаратов.

"Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - рассказал Жемчугов.

Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от Covid-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.

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