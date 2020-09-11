Российский врач рассказал, кому нельзя делать прививку от Covid-19

В Москве началась вакцинация в рамках пострегистрационного исследования препарата от коронавируса.
9 сентября в столице России стартовала вакцинация против коронавируса. В рамках исследования вакцины против Covid-19 получили прививку первые жители города. Однако вакцинироваться от болезни смогут не все.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал болезни, которые являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса, передает Вечерняя Москва.
По его словам, прежде всего речь идет о болезнях, связанных с применением иммунодепрессивных препаратов.
"Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", - рассказал Жемчугов.
Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от Covid-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.
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Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.