С апреля процент летальности от Covid-19 в Украине снизился почти на треть - Степанов

Коронавирус в Украине убил почти три тысячи людей / УНИАН

Жертвами Covid-19 в Украине по состоянию на 9 сентября стали уже почти три тысячи человек. При этом уровень летальности от коронавируса в нашей стране - один из самых низких в Европе.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 9 сентября.

По его словам, с апреля месяца в Украине процент летальности от коронавируса снизился на 30% - с 3% до 2,1%.

"У нас один из самых низких процентов в Европе. Более того, если сравнить с началом апреля, он снизился почти на 30%. Это не просто цифры, а жизни украинцев, которые заболели коронавирусом", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине 9 сентября

По состоянию на среду, 9 сентября, в Украине зафиксированы уже 143 030 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 8 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +2 551.

Жертвами COVID-19 стали 2 979 человек (+45 за сутки).

Выздоровели с начала эпидемии 64 703 пациента (+1 157 за сутки).

Напомним, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, заявила, что "добровольно приостановила" клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.