С июля в Украине стало вдвое больше госпитализированных с Covid-19 - Степанов

Общее количество занятых коек для больных с коронавирусом и подозрением на него в ряде регионов составляет более 50%.
С июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 5 сентября.
"На сегодняшнее утро общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 составляет 7467 пациентов, и это количество продолжает расти. Хочу напомнить, что в середине июля это количество было на уровне 3500", - отметил министр.
При этом, по словам Степанова, общее количество занятых коек для больных с подтвержденным диагнозом Covid-19 и подозрением на него в ряде регионов составляет более 50%. В частности, в Ивано-Франковской области занят 61% коек, в Одесской - 65%, в Черновицкой - 69%.
Коронавирус в Украине 5 сентября
По состоянию на 5 сентября в Украине официально зарегистрировали 133 787 случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в Украине поставили +2836 новых диагнозов COVID-19.
Опасная болезнь убила в Украине 2811 граждан, за сутки скончались +50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Победили болезнь за сутки 1036 человек, всего – 61 649.
Напомним:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
- Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, где прогнозируется рост числа больных COVID-19.
- Кабинет министров выделил средства на закупку препарата Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19.