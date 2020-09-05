С июля в Украине стало вдвое больше госпитализированных с Covid-19 - Степанов

На данный момент в больницах с коронавирусом лежат 7467 граждан / УНИАН

С июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 5 сентября.

"На сегодняшнее утро общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 составляет 7467 пациентов, и это количество продолжает расти. Хочу напомнить, что в середине июля это количество было на уровне 3500", - отметил министр.

При этом, по словам Степанова, общее количество занятых коек для больных с подтвержденным диагнозом Covid-19 и подозрением на него в ряде регионов составляет более 50%. В частности, в Ивано-Франковской области занят 61% коек, в Одесской - 65%, в Черновицкой - 69%.

Коронавирус в Украине 5 сентября

По состоянию на 5 сентября в Украине официально зарегистрировали 133 787 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Украине поставили +2836 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 2811 граждан, за сутки скончались +50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили болезнь за сутки 1036 человек, всего – 61 649.

Напомним: