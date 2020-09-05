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С июля в Украине стало вдвое больше госпитализированных с Covid-19 - Степанов

5 сентября 2020, 13:11

Общее количество занятых коек для больных с коронавирусом и подозрением на него в ряде регионов составляет более 50%.

Медик,коронавирус
На данный момент в больницах с коронавирусом лежат 7467 граждан / УНИАН

С июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19, выросло более чем вдвое.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 5 сентября.

"На сегодняшнее утро общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 составляет 7467 пациентов, и это количество продолжает расти. Хочу напомнить, что в середине июля это количество было на уровне 3500", - отметил министр.

При этом, по словам Степанова, общее количество занятых коек для больных с подтвержденным диагнозом Covid-19 и подозрением на него в ряде регионов составляет более 50%. В частности, в Ивано-Франковской области занят 61% коек, в Одесской - 65%, в Черновицкой - 69%.

Коронавирус в Украине 5 сентября

По состоянию на 5 сентября в Украине официально зарегистрировали 133 787 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Украине поставили +2836 новых диагнозов COVID-19.

Опасная болезнь убила в Украине 2811 граждан, за сутки скончались +50 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Победили болезнь за сутки 1036 человек, всего – 61 649.

Напомним:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине могут усилить, если на всей территории страны будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, а заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превысит показатель в 75%.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, где прогнозируется рост числа больных COVID-19.
  • Кабинет министров выделил средства на закупку препарата Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19.

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