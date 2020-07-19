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Самоизоляция не нужна: в перечень "зеленых" попали еще 9 стран

В МОЗ увеличили порог активных больных с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения.

19 июля 2020, 12:14
самоизоляция , карантин, коронавирус
В "зеленую зону" попали новые страны / Фото pixabay.com

Министерство здравоохранения изменило критерии стран "зеленой зоны" и увеличило порог активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения.

Таким образом, в список добавились 9 новых стран, после возвращения из которых украинцы не должны будут проходить самоизоляцию. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге 19 июля, передает пресс-служба МОЗ.

"После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран из "зеленой зоны" добавились еще 9 государств", - сказал Степанов.

В частности, речь идет от таких странах:

  • Албания;
  • Болгария;
  • Румыния;
  • Египет;
  • Сербия;
  • Чехия.

По словам главы МОЗ, теперь украинцам, которые возвращаются из этих стран, не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.

С полным списком стран "зеленой зоны" можно ознакомится на сайте Минздрава.

Как ранее сообщал Главред, наибольшее число активных случаев заболевания китайским коронавирусом COVID-19 в мире зафиксировано во Французской Гвиане, США и в Панаме.

Напомним, по состоянию на 19 июля коронавирус в Украине обнаружили у 58 842 людей.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +731 человека.

1485 жителей Украины стали жертвами болезни, за сутки скончались +8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса за сутки 355 человек, всего - 30 879.

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