Отмена самоизоляции: по каким правилам будут въезжать в Украину жители "Л/ДНР"

С 1 августа въезд в Украину с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет осуществляться по новым правилам.
С 1 августа 2020 правительство отменяет обязательную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются на подконтрольную территорию из зоны "Л/ДНР", то есть с временно оккупированных территорий Донбасса, а также из Крыма.
"С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля – ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, – установить приложение Дій вдома. Эта норма отменяется", – пояснил в комментарии УП пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Впрочем, эта норма может быть возвращена "в случае необходимости", уточнил Демченко.
Читайте такжеОфициально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытымиТакже расширен список исключений для граждан, которые въезжают на территорию Украины из стран "красной зоны" (где высокий уровень распространения коронавирусной инфекции COVID-19). Теперь не нужно отправляться на самоизоляцию:
- детям до 12 лет,
- дипломатам,
- тем, кто следует транзитом,
- членам экипажей морских, грузовых и воздушных судов,
- инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.
При этом наличие страхового полиса для иностранцев остается обязательным.
В то же время категория лиц, которым медстраховка не нужна, расширена за счет:
- дипломатов,
- представителей официальных международных миссий и членов их семей,
- военнослужащих вооруженных сил государств – членов НАТО, что участвуюь в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.
Напомним, Болгария упростила въезд для граждан Украины. Украинцам не нужно будет проходить двухнедельный карантин после пересечения территории государства и не потребуется подтверждать тест на COVID-19.
Как сообщалось, Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Возросло число регионов, не соответствующих требованиям для ослабления карантина.
По состоянию на 30 июля, коронавирус COVID-19 в Украине преодолел новую "красную линию". За сутки COVID-19 нашли у более тысячи человек, а скончались десятки инфицированных.