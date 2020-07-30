Отмена самоизоляции: по каким правилам будут въезжать в Украину жители "Л/ДНР"

Самоизоляция по приезду в Украину - что ждет жителей ЛДНР с 1 августа / УНИАН

С 1 августа 2020 правительство отменяет обязательную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются на подконтрольную территорию из зоны "Л/ДНР", то есть с временно оккупированных территорий Донбасса, а также из Крыма.

"С 1 августа вступает в силу постановление правительства (№ 641 от 22 июля – ред.), которым отменяется ряд норм, действовавших до этого. Этим постановлением внесены изменения в постановления правительства, регламентирующие пересечение линии разграничения и админграницы с Крымом. На данный момент действует обязанность для людей, которые следуют с оккупированных территорий, – установить приложение Дій вдома. Эта норма отменяется", – пояснил в комментарии УП пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Впрочем, эта норма может быть возвращена "в случае необходимости", уточнил Демченко.

Читайте такжеОфициально: стало известно, для каких стран границы ЕС останутся закрытымиТакже расширен список исключений для граждан, которые въезжают на территорию Украины из стран "красной зоны" (где высокий уровень распространения коронавирусной инфекции COVID-19). Теперь не нужно отправляться на самоизоляцию:

детям до 12 лет,

дипломатам,

тем, кто следует транзитом,

членам экипажей морских, грузовых и воздушных судов,

инструкторам вооруженных сил государств-членов НАТО.

При этом наличие страхового полиса для иностранцев остается обязательным.

В то же время категория лиц, которым медстраховка не нужна, расширена за счет:

дипломатов,

представителей официальных международных миссий и членов их семей,

военнослужащих вооруженных сил государств – членов НАТО, что участвуюь в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Напомним, Болгария упростила въезд для граждан Украины. Украинцам не нужно будет проходить двухнедельный карантин после пересечения территории государства и не потребуется подтверждать тест на COVID-19.

Как сообщалось, Киев и половина областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Возросло число регионов, не соответствующих требованиям для ослабления карантина.

По состоянию на 30 июля, коронавирус COVID-19 в Украине преодолел новую "красную линию". За сутки COVID-19 нашли у более тысячи человек, а скончались десятки инфицированных.