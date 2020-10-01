Санврач Ляшко выступил против введения жесткого карантина в Украине

По его словам, Украина от введения жесткого карантина больше проиграет, чем выиграет.
Жесткий карантин в Украине на сегодня вводить нецелесообразно, считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Эти меры хорошо сработали весной – но осенью острой необходимости в них нет.
"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения, и в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни", – рассказал Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.
Система здравоохранения готова к коронавирусным вызовам, заверил Ляшко.
"Мы... четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику, и мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась", – добавил санврач.
Напомним, вУкраине 26 августа были продлены противоэпидемиологические меры до 1 ноября. Решение правительства связано с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в стране.
Коронавирус в Украине – что было ранее:
- По состоянию на 1 октября, в Украине обнаружены 213 028 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 30 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 069.
- Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов считает, что заболеваемость Covid-19 будет расти.
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- С 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней.