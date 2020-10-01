Санврач Ляшко выступил против введения жесткого карантина в Украине

Жесткий карантин в Украине - почему главный санврач против / УНИАН

Жесткий карантин в Украине на сегодня вводить нецелесообразно, считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Эти меры хорошо сработали весной – но осенью острой необходимости в них нет.

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения, и в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни", – рассказал Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

Система здравоохранения готова к коронавирусным вызовам, заверил Ляшко.

"Мы... четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику, и мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась", – добавил санврач.

Напомним, вУкраине 26 августа были продлены противоэпидемиологические меры до 1 ноября. Решение правительства связано с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в стране.

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