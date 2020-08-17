Топ-блогер Саша Спилберг заболела коронавирусом и анонсировала дебютный альбом

Саша Спилберг / Instagram

Российская блогер Саша Спилберг болеет дома коронавирусом с 11 августа, но сообщила об этом в соцсетях только на выходных. По практике, при подозрении на короновирус человек сдает анализы, и начинает самоизоляцию - вероятно даты связаны с приходом результатов анализов.

Саша Спилберг болеет на карантине со своим парнем, пише она в Instagram.

"У нас подтвердился коронавирус... Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем - были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 Августа", - рассказала она.

Саша Спилберг / Instagram

Девушка решила порадовать поклонников хоть чем-то, и напомнила про выход своего англоязычного альбома, который у нее запланирован как раз через месяц - на 25 сентября.

"Я решила что ровно через месяц, 25 Сентября - будет датой выпуска моего первого альбома! Ничего в жизни я не делала так долго как этот альбом. В нём будет 12 песен которые были написаны мной как на английском так и на русском, в США и в России", - обещает блогер

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг / Instagram

Она пообещала регулярно делиться новостями о своем состоянии.

"Я считаю своей обязанностью делиться в своём контенте опытом о том, как проходит заболевание и насколько оно непредсказуемо. У меня самая сильная симптоматика уже прошла но у Парула все еще температура и сильная слабость. В общем, держим за нас кулачки", - обещает девушка.

Напомним, до этого в Украине коронавирус подхватил основатель Мамахохотала шоу с женой - Роман Грищук. Нынче он депутат Верховной Рады с партии Слуга Народа.