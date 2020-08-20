"Серьезное нарушение": в ВОЗ начали переговоры с Россией по вакцине от COVID-19

В ВОЗ с осторожностью отнеслись к российской вакцине от COVID-19 / Global Look Press

В Европейском отделении ВОЗ заявили о начале переговоров с Россией по вопросу получения детальных сведений о вакцине против COVID-19, которая была зарегистрирована россиянами первыми в мире. В Организации считают, что эффективность препарата не доказана, так как вакцина не прошла полагающиеся клинические испытания.

Об этом сообщает информационное агентство АР.

В частности, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что российская вакцина перед лицензированием не прошла процесс тщательных клинических испытаний. По сути, регистрация препарата без надлежащих исследований – это нарушение научного протокола.

В Европейском региональном бюро организации заявили, что в ВОЗ уже проводят прямые переговоры с Москвой по этому вопросу.Читайте такжеЭпидемиолог рассказал об опасности путинской вакцины

Председатель бюро ВОЗ в Европе Ханс Клюге подчеркнул, что в организации положительно отзываются о всевозможных достижениях, направленных на борьбу с COVID-19, однако российская вакцина не прошла достаточного количества клинических испытаний. Тогда как все страны должны соблюдать единые правила.

Напомним, первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Сообщалось, что первыми пройдут вакцинацию медицинские работники и пенсионеры.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что прививку от COVID-19 уже успела сделать его дочь.