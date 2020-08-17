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"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина

17 августа 2020, 13:44

Возмущенная Шерон Стоун рассказала, как ее больная волчанкой сестра подхватила Covid-19 из-за нарушителей карантина с коронавирусом.

Шерон Стоун
Шерон Стоун / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун обвинила злостных нарушителей карантина, которые ходят без масок в том, что коронавирусом заболела ее сестра Келли, у которой из-за волчанки и так сильно понижен иммунитет.

Шэрон Стоун обвинила в заболевании нарушителей карантина, ибо ее сестра вышла из дома только раз - в аптеку.

"Моя сестра Келли, у которой уже есть волчанка, теперь болеет COVID-19. Это ее больничная палата. Это сделал один из вас, кто не носит маски. У нее нет иммунной системы. Единственное место, куда она вышла, была аптека. В ее стране не делают тесты, если у вас нет симптомов, а затем еще 5 дней нужно ждать результаты. Можете ли вы быть в этой палате наедине? Носите маски! Ради себя и других. Пожалуйста", - пишет она в Instagram.

На фото она показала, как выглядит "безопасная палата" для больных с пониженным иммунитетом, которых размещают в больницах.

Сестра Шэрон Стоун Келли коронавирус
Сестра Шэрон Стоун Келли подхватила коронавирус / Instagram
Сестра Шэрон Стоун Келли коронавирус
Сестра Шэрон Стоун Келли подхватила коронавирус / Instagram

Напомним, что волчанка - автоимунное заболевание, то есть иммунитет человека уничтожает сам себя. Лечение автоимунных заболеваний - "уничтожение" иммунитета, так что заболевание любой инфекционой болезнью чревато смертельным исходом.

Ранее российская блогерша Саша Спилберг призналась, что заболела коронавирусом.

Шэрон Стоун коронавирус новости шоу бизнеса
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