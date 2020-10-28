Сформируется ли коллективный иммунитет к COVID-19: ученые дали неутешительный прогноз

Британские исследователи нашли доказательства снижения иммунитета к коронавирусу с течением времени.
Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что со временем иммунитет к коронавирусу снижается, поэтому защита после заражения COVID-19 может быть недолговечной.
Исследователи пришли к таким выводам, отследив уровни антител у жителей Британии после первой волны коронавируса в марте и апреле 2020 года, пишет Reuters.
Выяснилось, что примерно в конце июня наличие антител наблюдалось у 6% населения, но уже в сентябре этот показатель упал до 4,4%.
"Мы можем видеть антитела и можем видеть, что их количество уменьшается, и мы знаем, что антитела сами по себе обладают достаточной защитой", – заявила глава отдела инфекционных заболеваний колледжа Венди Барклай.
Также выяснилось, что у переболевших COVID-19 и имевших явные симптомы заболевания пациентов было менее выраженное снижение уровня антител по сравнению с людьми, у которых не было симптомов.
Интересно, что у медицинских работников уровень антител не менялся. Возможно это связано с многократным воздействием вируса.
"Хорошая вакцина может быть лучше естественного иммунитета", - резюмировала Барклай.
Стоит отметить, что выводы ученых пока что не прошли экспертную оценку.
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Напомним:
- По состоянию на утро вторника, 27 октября, коронавирус в мире заразил уже 43 490 206 жителей планеты. Жертвами болезни стали 1 159 425 пациентов.
- Директор института иммунологии университетской клиники Йены, президент немецкого общества иммунологии Томас Камрадт заявил, что коллективный иммунитет - это каменный век.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.