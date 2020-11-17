Шмыгаль объяснил, зачем власть спустила COVID-средства на дороги

Коронавирус в Украине - зачем власть спустила COVID-средства на дороги / УНИАН

Власть забрала деньги из фонда борьбы с COVID-19 и перенаправила их на строительство и ремонт дорог ради преодоления экономических последствий пандемии в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине", – пояснил Шмыгаль 17 ноября, во время своего выступления в парламенте.

Он утверждает, что строительство дорог за счет коронавирусных денег позволило создать дополнительные рабочие места в Украине, а также наполнило бюджет – за счет уплаты налогов.

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