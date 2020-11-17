Шмыгаль объяснил, зачем власть спустила COVID-средства на дороги

Перераспределение средств из COVID-фонда было обусловлено экономической необходимостью и пошло стране на пользу, заверил премьер.
Власть забрала деньги из фонда борьбы с COVID-19 и перенаправила их на строительство и ремонт дорог ради преодоления экономических последствий пандемии в Украине, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Средства на Дорожный фонд призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине", – пояснил Шмыгаль 17 ноября, во время своего выступления в парламенте.
Он утверждает, что строительство дорог за счет коронавирусных денег позволило создать дополнительные рабочие места в Украине, а также наполнило бюджет – за счет уплаты налогов.
Коронавирус и COVID-фонд в Украине: последние новости
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +11 968 человек, в том числе 516 детей и 565 медработников. По состоянию на 17 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 557 657 человек.
- Ранее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из коронавирусного фонда уйдут на дороги. По его словам, каждая гривна, которую вложили в дороги, приносит в бюджет шесть.
- В то же время Арахамия заявил, что у государства уже нет ресурсов, чтобы всех украинцев вновь отправить на коронавирусный карантин и платить пособие.
- Позже в Министерстве финансов рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда.
- Также Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы. Как утверждают в Минкульте, решение правительства поможет культурной отрасли в условиях коронакризиса.
- Кабмин своим постановлением 21 октября передал на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.
- Позднее Кабмин пояснил направление 62 миллионов из программы по борьбе с раком на дороги. В правительстве отметили, что все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией.
Автор: Диана Беловодская