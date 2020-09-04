Шмыгаль пояснил, ждать ли украинцам жесткого карантина

Глава правительства утверждает, что сценарий весны повторять не будут.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует повторно вводить максимально жесткий карантин в Украине, как это произошло весной нынешнего года, поскольку экономика страны серьезно пострадала вследствие ограничений.
Глава правительства на форуме МСП. Перезагрузка почеркнул, что этап пройден и страна перешла к адаптивному карантину.
"Мы понимаем, как правительство, так и руководство государства, что второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, потому мы перешли к адаптивному карантину", - сказал он.
Как известно, с марта по май 2020 года на территории Украины действовал жесткий карантин для препятствования распространению Covid-19.
Карантин в Украине:
правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.
с 29 августа по 28 сентября официальный Киев закрывает границы Украины для иностранцев. Въехать в страну смогут только те иностранные граждане, у которых на руках есть документы, подтверждающие их право на легальное пребывание на территории государства.