Шмыгаль пояснил, ждать ли украинцам жесткого карантина

Жесткого карантина больше не будет / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует повторно вводить максимально жесткий карантин в Украине, как это произошло весной нынешнего года, поскольку экономика страны серьезно пострадала вследствие ограничений.

Глава правительства на форуме МСП. Перезагрузка почеркнул, что этап пройден и страна перешла к адаптивному карантину.

"Мы понимаем, как правительство, так и руководство государства, что второго локдауна в Украине быть не может. Это понимает большинство стран. То есть, закрытие страны на карантин, как это было весной, невозможно, потому мы перешли к адаптивному карантину", - сказал он.

Как известно, с марта по май 2020 года на территории Украины действовал жесткий карантин для препятствования распространению Covid-19.

Карантин в Украине: