Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня

Благодаря карантину выходного дня мобильность населения снизилась до самого низкого уровня со времен карантина весной, заявил глава Кабмина.
В среду, 25 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.
"Благодаря карантину выходного дня, мобильность населения снизилась до самого низкого уровня со времен карантина весной", - заявил Шмыгаль в cвоем Telegram-канале со ссылкой на данные мобильных операторов.
Он добавил, что благодаря этим мерам правительство ждет выхода на плато по заболеваемости уже к началу декабря.
"У нас вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают койко-места в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не двигаемся вверх, не переходим отметку в 30 тысяч, и это довольно позитивный и очень объективный результат", - сказал премьер.
Отметим, коронавирус в Украине за последние сутки выявили у 13882 человек, всего в стране зарегистрировали 661858 случаев заражения по состоянию на 25 ноября.
Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.