Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня / УНИАН

В среду, 25 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что есть позитивная динамика по количеству занятых койко-мест и заболевших Covid-19 благодаря карантину выходного дня.

"Благодаря карантину выходного дня, мобильность населения снизилась до самого низкого уровня со времен карантина весной", - заявил Шмыгаль в cвоем Telegram-канале со ссылкой на данные мобильных операторов.

Он добавил, что благодаря этим мерам правительство ждет выхода на плато по заболеваемости уже к началу декабря.

"У нас вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, которые занимают койко-места в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не двигаемся вверх, не переходим отметку в 30 тысяч, и это довольно позитивный и очень объективный результат", - сказал премьер.

Отметим, коронавирус в Украине за последние сутки выявили у 13882 человек, всего в стране зарегистрировали 661858 случаев заражения по состоянию на 25 ноября.

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