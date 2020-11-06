Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19

Премьер Денис Шмыгаль отчитался перед депутатами Рады по поводу тестирования украинцев на коронавирус.
Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, как в условиях Украины можно применить словацкую модель массового быстрого тестирования на COVID-19.
Об этом руководитель Кабмина рассказал в пятницу, 6 ноября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По словам, Шмыгаля, словацкую модель тестирования можно использовать только в отдельных городах "красной зоны".
Кроме того, премьер рассказал, что украинские власти заказали 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии.
"Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", ‒ рассказал Шмыгаля.
Премьер особо отметил, что словацкими тестами можно очень быстро определять людей, которые заболели COVID-19, и максимально их изолировать. Он добавил, что Кабмин проводил консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.
"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны", ‒ подытожил премьер.
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Тестирование на коронавирус - что было ранее:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- Чиновник также сообщил о планах врачей увеличить количество тестирований на коронавирус среди украинцев до одного миллиона в месяц - благодаря новому методу экспресс-диагностики.