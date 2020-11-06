Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19

Денис Шмыгаль / УНИАН

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, как в условиях Украины можно применить словацкую модель массового быстрого тестирования на COVID-19.

Об этом руководитель Кабмина рассказал в пятницу, 6 ноября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По словам, Шмыгаля, словацкую модель тестирования можно использовать только в отдельных городах "красной зоны".

Кроме того, премьер рассказал, что украинские власти заказали 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии.

"Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", ‒ рассказал Шмыгаля.

Премьер особо отметил, что словацкими тестами можно очень быстро определять людей, которые заболели COVID-19, и максимально их изолировать. Он добавил, что Кабмин проводил консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны", ‒ подытожил премьер.

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