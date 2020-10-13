Шмыгаль сделал заявление о дистанционном обучении в школах Украины

Школы могут перейти на дистанционное обучение сразу после каникул - Шмыгаль / УНИАН

Школы Украины получат возможность перевести учебный процесс с дневной на дистанционную форму уже после того, как будут завершены осенние каникулы, которые рекомендуют провести с 15 по 30 октября. Вариант дистанционного обучения будет отражен в соответствующем постановлении правительства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 13 октября, в ходе внеочередного заседания правительства.

По его словам, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС выразила поддержку инициативы Минобразования, в рамках которой рекомендовано установить каникулы в сроки с 15 по 30 октября.

"После их завершения возможно переведение на дистанционную форму обучения. Правительство согласно и предлагает внести это в постановление о каникулах", - добавил Шмыгаль.

Примечательно, в украинских регионах местные власти пока не планируют проводить каникулы в школах с 15 октября. В Киеве каникулы стартуют только с 21 октября, в Одессе с 26 октября, а во Львове – с 19 октября.Читайте такжеПереход на дистанционку школ и детсадов: в МОН раскрыли детали

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство рекомендует установить каникулы в школах с 15 по 30 октября. В дальнейшем возможен переход на дистанционное обучение. При этом ВУЗам и ПТУ уже рекомендуют перейти на дистанционку с 15 октября по 15 ноября.

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