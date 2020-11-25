Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию

Все регионы Украины на данный момент находятся в оранжевой зоне карантина.
Правительство не исключает реализации сценария ужесточения карантина в Украине на новогодние праздники. Это один из возможных вариантов усиления карантинных мер.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 25 ноября, заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая к введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям", - сказал глава правительства.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий
Также он добавил, что власти будут рассматривать итоги карантина выходного дня уже в начале ноября.
Карантин в Украине
- На данный момент в Украине действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- 11 ноября правительство приняло решение о введении на территории страны карантина выходного дня, который предусматривает запрет на работу заведений общественного питания и развлекательной сферы по субботам и воскресеньям.
- В министерстве культуры предложили ввести двухнедельный карантин в Украине с привязкой к зимним праздникам – Новому году и Рождеству.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 25 ноября заявил, что в случае введения жесткого карантина зимой, украинцев ожидает тотальный локдаун по всей территории страны.