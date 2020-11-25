Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию

В Украине могут усилить карантин на новогодние праздники - Шмыгаль / УНИАН

Правительство не исключает реализации сценария ужесточения карантина в Украине на новогодние праздники. Это один из возможных вариантов усиления карантинных мер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 25 ноября, заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них – карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая к введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям", - сказал глава правительства.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Также он добавил, что власти будут рассматривать итоги карантина выходного дня уже в начале ноября.

Карантин в Украине