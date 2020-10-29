У Шмыгаля отреагировали на информацию о заражении премьером COVID-19

Шмыгаль / УНИАН

В среду, 29 октября, появилась информация о якобы заражении премьер-министром Денисом Шмыгалем коронавирусной инфекцией. Однако в аппарате главы правительства опровергли данные сведения, подчеркнув, что премьер продолжает работу.

В частности, организаторы форума Building & Construction Forum в Киеве, где должен был выступить глава правительства, заявили в комментарии изданию Страна о том, что в мероприятии должен был принять участие премьер-министр Денис Шмыгаль, однако его не будет из-за коронавирусной болезни.

Позже пресс-секретарь главы правительства Украины Ольга Куришко заявила Стране, что информация о коронавирусе у Дениса Шмыгаля не соответствует действительности.

Она добавила, что у Шмыгаля нет проблем со здоровьем – он продолжает выполнять свою работу, а от участия в форуме отказался еще 20 октября.

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