Штаммы второй волны Covid-19 стали более заразными – ученые

Коронавирус мутирует, чтобы избежать иммунного ответа организма, считают ученые / pixabay.com

Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

Исследователи из больницы Хьюстона изучили более 5000 геномов вирусов, полученных на самой ранней фазе эпидемии в городе, а также образцы, полученные в результате недавней волны инфекций, сообщает Аlarabiya.

Выяснилось, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая увеличивает количество "шипов".

Шипы – это то, что позволяет вирусу связываться с клетками и инфицировать их, увеличивая способность мутировавшего вируса заражать клетки.

Исследователи из Хьюстона заявили, что хотя в организмах пациентов они обнаружили большее содержание вируса, на данный момент существует мало доказательств того, что мутации сделали вирус более смертоносным.

Ученые добавили, что серьезность Covid-19 больше зависела от основных медицинских состояний и генетики пациентов.

По версии исследователей, вирус мутирует, чтобы избежать иммунного ответа организма. Предыдущие исследования показали, что коронавирус мутирует и эволюционирует, адаптируясь к своим человеческим хозяевам.

Отмечается, что исследование ученых Хьюстона пока что не было рассмотрено сторонними экспертами.

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Напомним: