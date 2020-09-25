Штаммы второй волны Covid-19 стали более заразными – ученые

Пока что мало доказательств того, что мутации сделали вирус более смертоносным.
Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.
Исследователи из больницы Хьюстона изучили более 5000 геномов вирусов, полученных на самой ранней фазе эпидемии в городе, а также образцы, полученные в результате недавней волны инфекций, сообщает Аlarabiya.
Выяснилось, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая увеличивает количество "шипов".
Шипы – это то, что позволяет вирусу связываться с клетками и инфицировать их, увеличивая способность мутировавшего вируса заражать клетки.
Исследователи из Хьюстона заявили, что хотя в организмах пациентов они обнаружили большее содержание вируса, на данный момент существует мало доказательств того, что мутации сделали вирус более смертоносным.
Ученые добавили, что серьезность Covid-19 больше зависела от основных медицинских состояний и генетики пациентов.
По версии исследователей, вирус мутирует, чтобы избежать иммунного ответа организма. Предыдущие исследования показали, что коронавирус мутирует и эволюционирует, адаптируясь к своим человеческим хозяевам.
Отмечается, что исследование ученых Хьюстона пока что не было рассмотрено сторонними экспертами.
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Напомним:
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